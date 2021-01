Безгрешен Алберт 6-и след първия манш на втория слалом в Шамони

Алберт Попов направи едно невероятно каране и даде 6-то време в първия манш на втория слалом валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини, който се провежда в Шамони (Франция).

New day in @chamworldcup! Second Slalom set to start at 09.30 CET! It should be dry.. #fisalpine pic.twitter.com/rCMMYxk2qS