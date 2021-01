Тенис Цвети Пиронкова стартира с успех в Мелбърн 31 януари 2021 | 11:12 - Обновена Прочетена 1205 0



Пиронкова отнесе рускинята Людмила Самсонова с 6:2, 6:1 в първия кръг на надпреварата, която е последна подготовка преди започващото Открито първенство на Австралия на 8 февруари.

136-а в световната ранглиста пловдивчанка поведе с 3:0, а след това направи серия от четири поредни гейма, за да вземе първия сет и да поведе с 2:0 във втория.

View this post on Instagram A post shared by TENNIS-ANALYSES (@tennis_analyses) 22-годишната Самсонова, 127-а в класацията на УТА, върна пробива за 1:2, но с нова серия от четири последователни гейма българката затвори мача за малко повече от час.

С успеха 33-годишната пловдивчанка заработи 30 точки за световната ранглиста и 4250 долара.

Във втория кръг тя ще срещне във втория кръг поставената под номер 9 Дона Векич (Хърватия).

Пиронкова има четири победи в четири мача срещу Векич без загубен сет, а за последно тя триумфира на Откритото първенство на САЩ през септември миналата година с 6:4, 6:1.

