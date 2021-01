Шампионът Лейкърс с трудна победа над Бостън (видео)

Антъни Дейвис беше лидер за гостите с 27 точки и 14 борби.



Бостън навакса пасив от 89:96 в последните 100 секунди и имаше последна атака, но Кемба Уокър и



Даниел Тайс направиха пропуски и не успяха да донесат успеха на тима си.



Джейсън Тейтъм беше най-резултатен за домакините с 30 точки.

