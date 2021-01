Тройка на Деймиън Лилард със сирената донесе драматична победа на Портланд над Чикаго (видео)

You know what time it is…



RETWEET to vote Damian Lillard for #NBAAllStar! pic.twitter.com/qGzguxw2Ng — Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 28, 2021

Деймиън Лилард реализира тройка със сирената и донесе драматичната победа на Портланд при гостуването на Чикаго съсв среща от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.Лилард завърши с 44 точки и 9 асистенции, а центърът Енес Кантер допринесе с 22 точки и 11 борби.Лаури Марканен се отличи с 31 точки и 6 борби за домакините.