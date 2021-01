Алекс Георгиев допусна трета загуба за сезона в НХЛ

Роденият в България вратар на Ню Йорк Рейнджърс Алекс Георгиев допусна трета загуба в четири мача през сезона в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), след като той и неговият тим отстъпиха с 4:5 на гостуващия Питсбърг Пенгуинс.

Final in OT.



Back here on Monday. pic.twitter.com/9yN2soL8Nc — New York Rangers (@NYRangers) January 31, 2021

Загубата, която е под номер шест за Рейнджърс през сезона дойде след продължение, което поне им донесе една точка за класирането в Източната дивизия на НХЛ. Първото попадение в двубоя падна 7:39 след неговото начало, като Джейсън Зукър откри резултата за гостите на Пенсилвания. 6:13 по-късно Брендън Лемю изравни, но 40 секунди преди края на първата част Брендън Танев отново изведе Питсбърг напред в резултата.

Kevin Rooney picked a good time for his first as a Ranger. pic.twitter.com/WWTuf2ZNnF — New York Rangers (@NYRangers) January 31, 2021

Вторият период започна силно за Рейнджърс, като 7:20 след неговото начало Кевин Рууни отново изравни резултата при игра с човек по-малко. Играта гол-за-гол продължи и 18 секунди преди средата на редовното време Каспери Капанен отново изведе Пенгуинс напреди. До края на периода, домакините обърнаха статуквото и с голове на Крис Крейдър и Артеми Панерин (при игра с човек повече), се оттеглиха на втората почивка с гол преднина.

В третата част падна само едно попадение, като то бе дело на Джейк Генцъл, който се разписа 42 секунди преди средата на частта. С това си попадение крилото на Питсбърг прати двубоя в продължение, където Хлапето Сидни Кросби донесе успехът на гостите 2:27 след неговото начало.

Captain Crosby OT magic



Here's your @JagermeisterUSA Shot of the Night. pic.twitter.com/ZI3Hd4hXEb — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 31, 2021

Алекс Георгиев завърши двубоят с 33 отразени шайби, но и това не бе достатъчно за Рейнджърс да надделеят на Кросби и компания. Георгиев бе перфектен при играта с човек по-малко и в четирите такива периода за неговия тим, той не допусна нито едно попадение.

Sidney Crosby's overtime goal marks the 18th of his career, passing Ilya Kovalchuk for sole possession of third-place on the NHL's all-time list. pic.twitter.com/zKNgUef1iM — Penguins PR (@PenguinsPR) January 31, 2021

В класирането с Източната дивизия на НХЛ, Рейнджърс заемат последното осмо място с 6 точки, след 2 победи и 6 загуби, 2 от които след продължение или дузпи. Питсбърг пък са четвърти с 11 точки, след 5 победи и 3 загуби, 2 от които след продължение или дузпи.

Двата отбора отново ще се изправят помежду си в Maddison Square Garden в понеделник вечер.