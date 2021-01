Удинезе откупи Деулофеу

26-годишният испанец напусна изпадналия в Чемпиъншип отбор на Уотфорд преди началото на сезона, а сега подписа личен контракт до 2024 година.

"Благодарим на Жерард за усилията, които положи в нашия клуб и му желаем успехи в новия отбор", се казва в официалното съобщение на Уотфорд.

We can confirm that @gerardeulofeu has completed a permanent move to @Udinese_1896.



70 games

17 goals

One magic man



Thanks for the memories, Geri