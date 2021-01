Франция Отложиха мача на Марсилия заради инцидентите 30 януари 2021 | 19:46 - Обновена Прочетена 160 0



копирано





Както е известно, поне 250 ултраси на Олимпик се събраха на протест срещу президента Жак Анри Еро и после щурмуваха клубната база в източната част на града. Между 50 и 100 от тях успяха да влязат вътре и започнаха да безчинстват. Те нахлуха в офисите и плячкосваха наред, като дори посегнаха на личните вещи на треньора

Training centre vandalised by Marseille fans who penetrated it earlier this afternoon - 25 arrests made by police, according to RMC. pic.twitter.com/Y4ir7ZJN2q — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Хулиганите хвърляха множество димки и бомбички, а после се оказа, че една сигнална ракета е ударила футболиста

Un aperçu de l’entrée de la Commanderie après le passage des supporters :



@InfosFrancaises #TeamOM #EyraudDemission pic.twitter.com/EgcNC0RysY — Mercat'OM (@mercat_om) January 30, 2021

Повиканите полицаи овладяха положението и арестуваха поне 25 от феновете.



Марсилия има само една точка в последните четири кръга от Лига 1, като записа и три поредни загуби. Вчера треньорът Вилаш-Боаш призна, че най-вероятно в края на сезона ще напусне.



Срещата от френския шампионат между Марсилия Рен беше отложена за неопределено време в резултат на днешните ексцесии на базата на домакините. Мачът трябва да стартира тази вечер в 22:00 часа, но ще се състои друг ден.Както е известно, поне 250 ултраси на Олимпик се събраха на протест срещу президента Жак Анри Еро и после щурмуваха клубната база в източната част на града. Между 50 и 100 от тях успяха да влязат вътре и започнаха да безчинстват. Те нахлуха в офисите и плячкосваха наред, като дори посегнаха на личните вещи на треньора Андре Вилаш-Боаш Хулиганите хвърляха множество димки и бомбички, а после се оказа, че една сигнална ракета е ударила футболиста Алваро Гонсалес в гърба, но състоянието му не е притеснително. Камъни са мятани по клубния автобус, както и по обикновени служители от персонала.Повиканите полицаи овладяха положението и арестуваха поне 25 от феновете.Марсилия има само една точка в последните четири кръга от Лига 1, като записа и три поредни загуби. Вчера треньорът Вилаш-Боаш призна, че най-вероятно в края на сезона ще напусне.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 160

1