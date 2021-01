Франция Има ранен футболист на Марсилия, базата е потрошена 30 януари 2021 | 18:20 - Обновена Прочетена 1021 0



L’OM c’est nous ! #TeamOM pic.twitter.com/BFBTVCbIUJ — (@jo_massilia13) January 30, 2021

Training centre vandalised by Marseille fans who penetrated it earlier this afternoon - 25 arrests made by police, according to RMC. pic.twitter.com/Y4ir7ZJN2q — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Един футболист на Марсилия е ударен, а някои от офисите на клубната база са плячкосани от развилнели се ултраси на клуба, предадоха медиите във Франция. Ситуацията вече е под контрол след намесата на полицията.По-рано през деня множество фенове се събраха на протест пред вратите на спортния център и след това щурмуваха, преодолявайки охраната. Между 50 и 100 човека са влезли вътре и са започнали да вандалстват. Има ударен играч, но името му не се разкрива засега. Някои от хулиганите са се озовали в стаята на треньора Андре Вилаш-Боаш , където са докопали раницата му, като са я отворили и изсипали. Последвала е канонада с камъни по клубния автобус, както и по обикновени служители от персонала.Повиканите полицейски сили са арестували поне 25 от вандалите, а другите са се разбягали. Останала е група запалянковци, които стоят пред входа и продължават да скандират обиди.Ултрасите са недоволни от слабата форма на Марсилия в Лига 1 в последно време - три поредни загуби и един хикс преди това, като настояват за оставката на президента Жак Анри Еро.По-късно тази вечер тимът приема Рен в двубой от първенството.

