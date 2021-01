Майк Джеймс остава в ЦСКА (М)?

Голямата звезда на ЦСКА (Москва) Майк Джеймс все пак ще остане в клуба, твърди литовският журналист Донатас Урбонас. Както е известно, американският пойнт гард се е замесил в инцидент в съблекалнята след загубата на "армейците" от Фенербахче миналата седмица. Той дори бе отстранен за неопределено време, докато клубът реши какво да прави с него.

Mike James is staying with CSKA Moscow, per sources.