Снайперът Джо Ингълс свали легендарния Стоктън от върха в историята на Юта

Most threes in Jazz franchise history:



846* — Joe Ingles (493 games)

845 — John Stockton (1,504 games)



*and counting pic.twitter.com/KLsE3s2vSb — StatMuse (@statmuse) January 30, 2021 Ингълс успя да се превърне в №1 през изминалата нощ при победата на Юта над Далас със 120:101. 33-годишният ветеран остави 10 точки, 4 борби и 4 асистенции на сметката си, като наниза две тройки още през първата четвърт, с които подмина Стоктън. Така крилото има отбелязани 846 тройки в 493 мача, докато Стоктън достига до своите 845 в 1,504 двубоя от Лигата.



With this triple, Joe Ingles passes John Stockton for the most threes made in @utahjazz franchise history!



With this triple, Joe Ingles passes John Stockton for the most threes made in @utahjazz franchise history!

: ESPN pic.twitter.com/CCDeYBPzOK — NBA (@NBA) January 30, 2021 Австралиецът записва средно по 10.9 точки, 3.4 борби и 4.1 асистенции в 15-те си мача през този сезон в НБА. Ингълс има 45% успеваемост при стрелбите си отдалеч. Организацията на Юта Джаз вече има нов лидер по отбелязани тройки в историята си. Това е австралиецът Джо Ингълс, който наниза 846-ата си стрелба от далечно разстояние и подмина легендарния плеймейкър Джон Стоктън, за да се изкачи до първата позиция във вечната ранглиста.



