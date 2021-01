36-годишният ЛеБрон: Никога не се уморявам

ЛеБрон Джеймс продължава да играе на феноменално ниво в 18-ия си сезон в НБА. Крилото на Лос Анджелис Лейкърс, което навърши 36 години преди месец, успокои своите фенове, че все още не изпитва умора въпреки натоварения график в НБА и мачовете през една-две нощи.

"Не се чувствам уморен, просто не се уморявам. Наспивам се, гледам да си почивам и по този начин разполагам с много енергия. Стремя се мисленето ми никога да не стига дотам, че да се чувствам изтощен след дълго пътуване. Винаги съм напълно готов за мачовете ни, а когато нямаме такива имам възможността да си почина и да освежа тялото и ума си", сподели Джеймс.

LeBron James this season:



509 PTS

156 REB

150 AST



It's the second time James has recorded at least 500p/150r/150a through his first 20 games of a season, the other coming in his 15th season.



No other NBA player has done so even once in their 10th season or later. pic.twitter.com/XimZe0LG4G