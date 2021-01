Аби остана 27-и на сложния първи слалом в Шамони (обновена)

Единственият българин в Световната купа по ски-алпийски дисциплини Алберт Попов завърши на 27-а позиция в слалома в Шамони (Франция).

Алберт Попов даде 24-то време в първия манш на слалома в Шамони

Аби бе 24-и след първия манш, след което даде 19-o време във втория, като по този начин отстъпи с три позиции. Една от причините за слабото представяне на българина в днешния втори манш е голяма грешка, която той допусна в средата на трасето. Тогава той влезе с твърде висока скорост в една тясна комбинация от врати и за малко не напусна надпреварата, но успя да се овладее и да завърши успешно. По този начин той добави нови 4 точки към своя актив през сезона.

@clement__noel seals the first victory of his season on home snow! @RamonZenhusern @Blacky_1995 #fisalpine pic.twitter.com/su33WTqAFQ

Победата днес грабна представителят на домакините Клеман Ноел, който бе трети след първото спускане, след което даде 15-то време във второто и така за втора поредна година спечели в Шамони. Втори остана Рамон Ценхойзерн (Швейцария), който остана на 0.16 секунди зад победителя. Тройката завърши лидерът след първия манш Марко Шварц (Австрия), който остана на 0.19 секунди зад Ноел.

Impressive #LucaAerni. He made up 25 positions in the second run to finish 4th just missing the podium only by +027 sec. #Chamonix #fisalpine @swissskiteam #skiworldcup pic.twitter.com/GSsXjX5MXk