Скандал в Сърбия с участието на бивш играч от НБА

Скандалите в европейския баскетбол явно нямат край. Само дни след като стана ясно, че звездата на ЦСКА (Москва) Майк Джеймс е отстранен от клуба за неопределено време, сега и в сръбския гранд Цървена звезда се случи нещо подобно.

Crvena Zvezda has suspended Johnny O’Bryant ten days after he had a verbal conflict with coach during game vs. Efes, I am told.

O’Bryant won’t play today against Asvel