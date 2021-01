Предстои исторически финал за Копа Либертадорес

Río de Janeiro, cidade maravilhosa!



The #Libertadores feeling has taken over ahead of Saturday's clash at the @maracana between #Palmeiras and #SantosFC! pic.twitter.com/z7Qv2JTT3n — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) January 29, 2021

Тъй като Сантос върви едва 10-и в бразилското първенство, беше огромна изненада това, че отборът отстрани Бока Хуниорс на полуфиналите. Едно от местните издания даваше едва 4% шанс за „черно-белите“ в сблъсъка им срещу аржентинския гигант. Те обаче превърнаха това в мотото „4% шанс и 96% вяра“, като си осигуриха място на финала със звучното 3:0 на реванша след нулево реми на „ Ла Бомбонера “. Кука е ръководил и Палмейрас, като донесе на тима титлата в бразилското първенство през 2016-а след 22-годишно чакане. Именно той постави основите на успешния период на „зелените“ през последните няколко години и сега ще се опита да сложи неговия край.

No Brazilian side has won more Copa Libertadores finals than Santos.



No Brazilian side has lost more Copa Libertadores finals than Palmeiras.



It is upon us. — Squawka Football (@Squawka) January 29, 2021

Палмейрас, който отстрани Ривър Плейт след огромна драма (3:0 като гост и 0:2 като домакин) е пети в държавния шампионат през този сезон, но има шансове да направи исторически требъл. Тимът вече спечели щатския шампионат на Сао Пауло през август, а след месец се изправя срещу Гремио в спор за Купата на Бразилия. Преди това обаче му предстои днешния сблъсък срещу Сантос.

Два съперника от бразилския щат Сао Пауло се изправят тази вечер на легендарния „Маракана“ в спор за трофея в Копа Либертадорес. Става въпрос за Палмейрас Сантос , а сблъсъкът е с начален час 22:00 българско време.Това ще е първият изцяло бразилски финал в турнира за последните 15 години. Досегашният носител на трофея също беше от Страната на кафето. В предишното издание на турнира Фламенго надви Ривър Плейт , за да триумфира в Копа Либертадорес. Това беше и първият финал в историята на турнира, който беше определен само в един мач. Сега, 434 дни по-късно, Палмейрас и Сантос се изправят един срещу друг именно на стадиона на Фламенго в Рио де Жанейро.Ако полуфиналът между Сантос и Бока Хуниорс беше определян като сблъсък между отборите на Пеле и Диего Марадона, то тазвечершният финал може да бъде наречен битката между Краля и Божествения, съответно Пеле и Адемир да Гия. Именно Сантос и Палмейрас доминират в бразилския футбол през 60-те и 70-те години на миналия век, когато щатското първенство на Сао Пауло е възприемано като по-добро от държавното такова. Затова е подходящо точно тези два отбора да спорят в първия финал между два клуба от въпросния щат.Победа за Сантос би ги направила най-титулуваният бразилски тим в турнира с четири трофея от него. Палмейрас пък отдавна се стремят да спечелят това състезание за втори път в своята история след 1999-а, когато победиха Депортиво Кали след изпълнение на дузпи. „Зелените“ обаче имат лоша статистика от финалите си в Копа Либертадорес. Ако днес загубят, това ще е тяхно четвърто поражение в решаващата среща, което би било антирекорд за клуб в Бразилия. Двамата треньори предлагат пълна противоположност. Треньорът на Палмейрас Абел Ферейра е само на 42 години и работи в бразилския футбол едва от октомври. За неговия съперник – Кука, постът в Сантос е неговият 30-и в треньорската му кариера. Той дори е печелил турнира – през 2013-а с Атлетико Минейро и с Роналдиньо в състава си.Всичко може да се случи в този финал. Копа Либертадорес е сред най-непревидимите състезания в спорта, като това издание е още по-непредвидимо. Едно е сигурно – очаква ни вълнуващ мач.