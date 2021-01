Гут-Бехрами спечели първото Супер-Г в Гармиш

Носителката на големия кристален глобус в Световната купа по ски-алпийски дисциплини за 2016 година Лара Гут-Бехрами (Швейцария) записа своята трета поредна победа в дисциплината супергигантски слалом, след като триумфира в днешната надпревара в Гармиш-Партенкирхен (Германия).

Unstoppable! Lara Gut-Behrami ist im Super-G weiter nicht zu bezwingen. Die Tessinerin, zuvor im Januar schon in St. Anton und Crans-Montana siegreich, gewinnt in ihrer Spezialdisziplin das dritte Rennen in Folge. BRAVO, Lara! #swissskiteam Photo by Keystone-SDA pic.twitter.com/e5awjrF5dX