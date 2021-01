Юта с 11-а поредна победа в НБА

Юта Джаз постигна 11-а поредна победа в НБА след успех над Далас със 120:101. Боян Богданович вкара 32 точки, а Майк Конли добави 22 точки за успеха на тима на Юта, който има 15 победи и 4 загуби и е отборът с най-добър баланс в лигата от началото на сезона.

JAZZ WIN 11TH STRAIGHT



Bojan Bogdanovic scores a season-high 32 PTS (7 3PM) in the 11th consecutive win for the @utahjazz! #TakeNote pic.twitter.com/gmPcumy8QP — NBA (@NBA) January 30, 2021

Лука Дончич бе най-резултатен за Далас с 25 точки, но усилията му не помогнаха на Маверикс и тимът допусна четвърта поредна загуба.

Лос Анджелис Клипърс се наложи със 116:90 над Орландо в друга среща от тази нощ. Пол Джордж завърши с 26 точки, 9 борби и 5 асистенци, а Кауай Ленард добави 24 точки за успеха на Клипърс, който е 14-и пореден за тима срещу Орландо.

PG, Klaw fuel LAC in their return!



Paul George: 26 PTS, 9 REB

Kawhi Leonard: 24 PTS pic.twitter.com/bSmXdw7mrI — NBA (@NBA) January 30, 2021

Макар и без получилия почивка Кевин Дюрант, тимът на Бруклин изигра най-резултатния си мач от началото на сезона при победата над Оклахома Сити със 147:125.

Джеймс Хардън се отличи с „трипъл-дабъл“ - 25 точки, 10 борби и 11 асистенции, а Кайри Ървинг също завърши с 25 точки за успеха на Бруклин.

Beard triple-double



The @BrooklynNets win in OKC behind James Harden's 25 PTS, 10 REB, 11 AST! #BrooklynTogether pic.twitter.com/UdunZUvRIr — NBA (@NBA) January 30, 2021

19-годишният новобранец Тио Маледон завърши с 24 точки и бе перфектен и при шестте опита от зоната за три точки за Оклахома

Лонзо Бол вкара рекордните си за сезона 27 точки при победата на Ню Орлиънс над Милуоки със 131:126.

Zion, Ingram combine for 49 in the @PelicansNBA W vs. Milwaukee!@Zionwilliamson: 21 PTS, 9 REB, 7 AST@B_Ingram13: 28 PTS, 3 3PM pic.twitter.com/rpHGODkyKs — NBA (@NBA) January 30, 2021

Брендън Инграм наниза 28 точки, а Зион Уилямсън добави 21 за Пеликаните. Звездата на Милуоки Янис Антетокунбо завърши с 38 точки и 11 борби.