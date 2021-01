НХЛ отложи две срещи на Вегас заради COVID-19

Две срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) между Сан Хосе Шаркс и Вегас Голдън Найтс бяха отложени поради протокола за коронавирус в Лигата.

Четирима представители на Вегас са под карантина. Залата на отбора е затворена до второ нареждане.

Schedule Update: @GoldenKnights vs. @SanJoseSharks games on Feb. 1 and Feb. 3 postponed. https://t.co/gyhbgkMnIH pic.twitter.com/HLuMli229V