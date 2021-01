Зимни спортове Кълъмбъс спечели визитата си в Чикаго 30 януари 2021 | 08:36 Прочетена 90 0



Отборът на Кълъмбъс Блу Джакетс записа своята четвърта победа от началото на сезона в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), след като спечели с 2:1 визитата си на Чикаго Блекхоукс. Гостите откриха резултата 8:53 след началото на срещата благодарение на Оливер Бьоркстанд, който се разписа при игра с човек повече. Датчанинът бе оставен непокрит от защитата на Чикаго и отправи „one timer” към вратата на домакините, който вратарят Кевин Ланканен не успя да отрази. Yup, Eric Robinson (@e_robinson19) found the cookies. pic.twitter.com/zIB0BcvXAd — NHL (@NHL) January 30, 2021 Вторият гол в срещата отново бе в актива на Кълъмбъс, като той бе дело на Ерик Робинсън 3:39 след началото на втората третина. Тогава той успя да отбележи при контра атака, в която изпревари защитниците на домакините и лесно преодоля Ланканен. Крайният резултат пък бе оформен от Дилан Строме, който се разписа 47 секунди след средата на редовното време, при игра с човек повече. Hanging out by the net will do you wonders.



Hanging out by the net will do you wonders.

Worked out pretty well for Dylan Strome (@stromer19) here. pic.twitter.com/dKaWH9MwK2 — NHL (@NHL) January 30, 2021 В класирането в Централната дивизия на НХЛ, Кълъмбъс заема първата позиция с актив от 11 точки, след 4 победи, 2 загуби и 3 след продължение или дузпи. Чикаго пък е шести, със седем точки и рекорд от 2-4-3. В неделя вечер двата отбора отново ще се изправят помежду си в United Center в Чикаго, като това ще е вторият от общо осем мача между тях през редовния сезон.

