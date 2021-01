Недович и Панатинайкос удариха здрав шамар на Валенсия

Баскетболният отбор на Панатинайкос изненада неприятно борещия се за класиране в топ 8 на Евролигата тим на Валенсия. Гърците, които са чак 15-и в класирането, удариха здраво "портокалите" с крайното 91:72 (22:20, 26:14, 20:18, 23:20) като домакин в двубой от 23-ия кръг на Евролигата. Интрига в двубоя почти нямаше, тъй като ПАО запази двуцифрения си актив през цялото второ полувреме.

.@paobcgr got back to winning ways beating @valenciabasket 91-72 at the Oaka



Highlights... pic.twitter.com/UFKxVA9zPJ