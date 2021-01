Баскония развали плановете на Жалгирис

Баскония най-сетне спря негативната си серия от четири поредни загуби в Евролигата. Шампионът на Испания от миналия сезон успя да се пребори с предизвикателството на Жалгирис (Каунас) и постигна победа с 81:68 (21:20, 24:16, 16:12, 20:20) като домакин.

.@Baskonia put a recent run of losses behind them to get back to winning ways beating @bczalgiris 81-68



