Зимни спортове Влади Зографски преодоля квалификацията във Вилинген, Клеменс Муранка направи рекорд 29 януари 2021 | 18:35 - Обновена Прочетена 147 0



копирано





Българинът постигна 39-и резултат. Той направи скок от 123 метра, който му донесе 93,6 точки и право на участие в съботното състезание.



Победител в квалификацията стана полякът Анжей Стенкала, който събра 135,9 точки със скок от 152 метра. Скок от 153 метра и рекорд на шанцата пък направи сънародникът на Стенкала Клеменс Муранка, който получи 128 точки и остана на пета позиция. Муранка подобри с един метър старото върхово постижение на шанцата, дело на словенеца Юрий Тепеш.

View this post on Instagram A post shared by FIS Ski Jumping (@fisskijumping)

Втори в клафикацията остана водачът в генералното класиране за Световната купа Халвор Гранеруд от Норвегия със 134,2 точки и скок от 139,5 метра, а трети приключи германецът Маркус Айзенбихлер със 131,7 точки и скок от 142 метра.



Норвежецът Даниел Андре Танде допълни челната петица с четвъртото си място.

Владимир Зографски преодоля квалификацията на състезанието от Световната купа по ски скок във Вилинген, Германия.Българинът постигна 39-и резултат. Той направи скок от 123 метра, който му донесе 93,6 точки и право на участие в съботното състезание.Победител в квалификацията стана полякът Анжей Стенкала, който събра 135,9 точки със скок от 152 метра. Скок от 153 метра и рекорд на шанцата пък направи сънародникът на Стенкала Клеменс Муранка, който получи 128 точки и остана на пета позиция. Муранка подобри с един метър старото върхово постижение на шанцата, дело на словенеца Юрий Тепеш.Втори в клафикацията остана водачът в генералното класиране за Световната купа Халвор Гранеруд от Норвегия със 134,2 точки и скок от 139,5 метра, а трети приключи германецът Маркус Айзенбихлер със 131,7 точки и скок от 142 метра.Норвежецът Даниел Андре Танде допълни челната петица с четвъртото си място.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 147

1