Reug Reug нокаутира Ален Нгалани в боя на чудовищата

ММА

0



копирано



Умар Кейн, който е по-известен в сенегалската борба като "Reug Reug”q направи успешен дебют за ONE Championship. Той премери сили с Ален Нгалани в битката на чудовищата от тежка категория. Двамата се биха на ONE Championship: Unbreakable 2, което се проведе преди няколко дни, но едва сега го излъчват. Битката им приключи в последната минута на първия рунд, след като Кейн пренeсе боя на земя и засипа с бомби Нгалани.



Реферът се намеси и спаси Ален от градушката от удари, която "Reug Reug" му изсипа. Като цяло в срещата нямаше много екшън, преди Кейн да събори Нгалани. Наложи се реферът да прекъсне боя и да ги предупреди, че не са достатъчно активни.



С тази победа "Reug Reug" увеличи статистиката си на 2-0 в ММА, а Нгалани навлезе в серия от 2 поредни загуби с нокаут. Битката между тях беше първа за ONE Championship: Unbreakable 2.



mma.bg