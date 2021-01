Тенис Халеп победи №1 в света в първия си мач за годината 29 януари 2021 | 14:18 Прочетена 133 0



Това беше първи мач за Барти от 11 месеца. Тя за последно участва на турнира в Доха в края на февруари миналата година, след което не игра до края на сезона заради опасения, свързани с пандемията от коронавирус.

Simo beats Ash



Simona Halep downs World No.1 Ashleigh Barty 3-6 6-1 10-8 to end the night in Adelaide



( @TennisChannel) pic.twitter.com/mYj1pNKyGl — We Are Tennis (@WeAreTennis) January 29, 2021 За Халеп, която е втора в света в момента, пък това беше първа среща от осминафиналите на "Ролан Гарос" от началото на октомври миналата година.



Австралийката взе първия сет с единствен пробив в шестия гейм, но във втората част румънката доминираше, за да изравни резултата.



В шампионския тайбрек по 10 точки Халеп взе ранно предимство и нито за момент не допусна изоставане, като стигна до крайната победа с две поредни разигравания.

