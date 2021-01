Тенис Надал пречупи Тийм пред пълните трибуни в Аделаида 29 януари 2021 | 14:25 - Обновена Прочетена 293 0



Рафаел Надал започна 2021 година с победа. Испанецът надви със 7:5, 6:4 Доминик Тийм в двубой от демонстративния турнир по тенис в Аделаида, който е част от подготовката за Откритото първенство на Австралия. Двубоят продължи 83 минути, а двамата демонстрираха добра форма за началото на сезона. "Australia is a great example of how to control the pandemic"



Rafa Nadal praises the "amazing" crowd at A Day at the Drive pic.twitter.com/5yeAlo7CFs — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 29, 2021 Двубоят се проведе пред пълни трибуни, като обичайните мерки, с които свикнахме в последната една година, бяха просто един мираж. Испанският тенисист, който заема второто място в световната ранглиста, направи два пробива в края на всеки сет, за да победи австриеца, заемащ третата позиция в класацията на АТП. Преди една година Доминик Тийм победи Надал в четири сета на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия. TENNIS IS BACK @RafaelNadal defeats Thiem, 7-5, 6-4 in Adelaide.



pic.twitter.com/C0lHkjHfKV — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) January 29, 2021 От 2 до 6 февруари Рафаел Надал ще играе с отбора на Испания в ATP Къп. Първият за годината турнир от "Големия шлем" ще започне на 8 февруари. 0



