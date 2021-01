Шампионска Лига Задава се Супер Шампионска лига, но федерациите трябва да вземат тежки решения 29 януари 2021 | 11:35 Прочетена 2148 0



Дискутират се различни варианти по структурата, като цялостната идея е досегашната скучна за мнозина групова фаза в ШЛ да бъде променена. Има предложение всеки клуб да има по 10 срещи в груповата фаза, след което евентуално да преминава към преките елиминации. Така ако в момента един отбор може да запише най-много по 13 срещи (б.р. - 6 в групите и 7 след това, стига преди това да не е минавал през квалификациите) в турнира, то занапред броят им ще е 17.

Ключовото изискване, което се очертава, е отделните федерации да се съгласят на драстични промени в броя на мачовете в местните си надпревари. Тъй като Супер Шампионската лига предвижда повече срещи за всеки тим, то трябва да се редуцира броят на двубоите в съответните шампионати и местните купи. За предпочитане е лигите да ограничат клубовете си до 18 или най-добре до 16 клуба. В турните за купата пък не би трябвало всеки тим да изиграва повече от 4-5 срещи.



Супер Шампионската лига ще наложи провеждането на двубои и през уикендите, което означава, че въпросните клубове ще трябва да са свободни откъм срещи в родните си първенства по това време.



Според AS в момента президентът на УЕФА Александър Чеферин преговаря с представители на пет от членовете на Европейската клубна асоцияция (ECA) - Реал Мадрид, Ювентус, Манчестър Юнайтед, Фенербахче и Пари Сен Жермен. Обсъжда се учредяването на нова компания, в която УЕФА и клубовете заедно да са стейкхолдъри по подобие на схемата в Премиър лийг в Англия. Не е ясно кои точно клубове биха влезли в такава договорка, но се предполага, че ще са водещите в Европа. Съответно те ще се радват на по-голяма роля и ще взимат по-висок дял от приходите.

