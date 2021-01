НБА Виктор Оладипо натисна газта срещу Портланд 29 януари 2021 | 10:53 - Обновена Прочетена 160 0



Отборът на Рокитс губеше с 20 точки в първата част, но направи обрат в следващия период, за да запише четвъртия си пореден успех в Лигата.

FINAL SCORE THREAD



The @HoustonRockets win their 4th straight game behind Victor Oladipo (25 PTS) and Christian Wood (22 PTS, 12 REB)!



John Wall: 20 PTS, 6 AST

Damian Lillard: 30 PTS, 9 AST pic.twitter.com/t0ruiP9Gmg — NBA (@NBA) January 29, 2021 Кристиан Ууд се отличи с 22 точки и 12 овладени топки под кошовете при завръщането си в игра, след като пропусна три последователни срещи заради контузия в глезена.

Oladipo, Wood and Wall pace the @HoustonRockets 4th consecutive win! @VicOladipo: 25 PTS, 7 REB, 5 AST@Chriswood_5: 22 PTS, 12 REB@JohnWall: 20 PTS, 6 AST pic.twitter.com/OEL05cMCQX — NBA (@NBA) January 29, 2021 Неговият съотборник Джон Уол добави още 20 точки.



