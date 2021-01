Лингард пътува днес за Лондон, дебютира срещу Ливърпул

Английският национал не е играл за Юнайтед във Висшата лига през настоящия сезон, като е записал мачове само в турнирите за Купата на Футболната асоциация и за Купата на Лигата.

Договорът на английския национал Джеси Лингард с Манчестър Юнайтед е до лятото на 2022 година.

BREAKING: West Ham have agreed a deal to sign Jesse Lingard on loan from #MUFC for the rest of the season.