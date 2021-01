Баскетбол Барса излъга Олимпиакос без Везенков в драма, поредна ключова грешка на Слукас 28 януари 2021 | 23:08 Прочетена 48 0



копирано

Баскетболният отбор на Барселона записа шестата си победа в Евролигата. Каталунците спечелиха много нервен и драматичен мач в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея срещу Олимпиакос, който беше без Александър Везенков - 76:74 (21:12, 19:18, 10:23, 26:21). Drama until the end!@FCBbasket holds on for the win! pic.twitter.com/yqrLu3aLT7 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 28, 2021 По този начин "лос кулес" запазва върха в най-комерсиалния европейски клубен турнир. Момчетата на старши треньора Шарунас Ясикевичус са лидери с баланс от 17 победи и 6 загуби. Олимпиакос пък още повече се отдалечава от плейофно място и остава на 11-ата позиция с актив от 11 успеха и 12 поражения. It just wont fall for @olympiacosbc pic.twitter.com/TfClrAcctB — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 28, 2021 Барселона даде ударно начало на срещата и поведе с 12 точки още в първата четвърт - 18:6. Доминацията на Никола Миротич и компания продължи и до полувремето, когато резултатът бе 40:30. В третия период обаче испанците навлязоха в много голяма криза и позволиха на "червено-белите" да вземат преднината в края на частта - 50:53. Олимпиакос държеше крехка преднина през цялата последна четвърт, но в самия край поредна ключова грешка в нападение на Костас Слукас и въпросителен фаул на Жан-Шарл Ливио позволиха на Кори Хигинс да донесе успеха на Барса с два наказателни изстрела за 74:76. Във финалното си нападение Спанулис, Мартин и Слукас пропуснаха след страхотна борба под коша. Принтезис също се намеси и този път отбеляза, но кошът му дойде след финалната сирена и така Барса запази актива и победата си. Никола Миротич наниза 16 точки за успеха на Барселона, Кори Хигинс добави 14 точки, Ник Калатес остави 12 и 7 асистенции, а Пиер Ориола вкара 11. За Олимпиакос Шакийл МакКисик вкара 18 точки, Василис Спанулис доави 12, Костас Слукас остана с 11, а Принтезис записа 10 точки. 0



копирано

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 48

1