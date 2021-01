Баскетбол Големият скандал в ЦСКА (М) и ще остане ли отборът без най-голямата си звезда? 28 януари 2021 | 22:30 - Обновена Прочетена 223 0



Голямата звезда на баскетболния ЦСКА (Москва) Майк Джеймс отново се забърка в скандал, но този път много по-сериозен от предходния. Вече се заговори, че американецът, който е водещият реализатор на московските "армейци", може и да бъде изгонен от клуба заради непристойното си поведение. Според официалното съобщение на ЦСКА, публикувано вчера, Джеймс е временно отстранен от състава, тъй като е участвал в инцидент в съблекалнята на тима след загубата от Фенербахче в Евролигата миналата седмица. Mike James is suspended. Club’s clarification



On January 22nd, after the end of the game with Fenerbahce, there was an incident in the team's locker room with the participation of Mike James. As a result, the club decided to suspend the player from practices and games. pic.twitter.com/5u6GM5EnZh — CSKA Moscow (@cskabasket) January 27, 2021 Авторитетният журналист от специализираното баскетболно издание Eurohoops Никос Варлас съобщи, че ръководството на ЦСКА тепърва ще решава дали да освободи своята най-голяма звезда. Очаква се до края на седмицата от клуба да излязат с изявление спрямо дискусионната ситуация с 31-годишния плеймейкър. Варлас добавя, че ЦСКА вече търси потенциален заместник на Джеймс, който пък подписа нов тригодишен договор с московците през лятото на миналата година. За момента не е известна официална причина, поради която Джеймс търпи наказание. Няма подробности около този "скандал", който се е развил в съблекалнята на тима след загубата от "фенерите". Руският вестник "Спортс-Експрес" обаче съобщи, че гардът на ЦСКА е нападнал своя съотборник Торнике Шенгелия. Fuck i look like trying to fight toko. Y’all gotta use y’all heads and stop letting media just report anything. I told y’all that y’all was idiots.... — Mike James (@TheNatural_05) January 27, 2021 Този слух бе споделен в материал от Eurohoops, на когото Джеймс реагира бурно - "Ей, стига вече. Спрете да си измисляте глупости", написа американецът като коментар към публикацията. "Да ви изглеждам на човек, който би се нахвърлил върху Токо? Започнете да си използвате главите и спрете да вярвате на медиите, които създават слухове за щяло и нещяло. Казах ви, че сте идиоти", избухна след това Джеймс. Но гардът на ЦСКА не се спря дотук и продължи тирадата си. "Честно, защо трябва да съобщавате слух като този? Знам, че отразявате какво ли не, но за някои неща ви трябва повече мозък. Или малко здрав разум", добави той. Шенгелия също изрази своето мнение по въпроса и побърза да потвърди, че няма никакъв скандал между него и Джеймс. pic.twitter.com/4qxfIgQSDf — Tornike Shengelia (@TokoShengelia23) January 27, 2021 "Тъжно е, че трябва да коментирам това. Да притежаваш медийна платформа не означава, че можеш да вярваш на абсолютно всичко и да предполагаш какво се е случило. Тъжно е да чета нещо, което няма нищо общо с реалността. Никога не съм се бил с мой съотборник, така че ви давам бърз съвет - проверявайте си информацията, преди да намесвате имената на хората и да уронвате авторитета им. Да унижа някого никога не е било нещо, което бих направил, така че очаквам същото и от вас", написа бившият играч на Баскония. Майк Джеймс води цялата Евролига по точки средно на мач със своите 19.9 на двубой. Гардът добавя и по 3.5 борби и 5.8 асистенции в 20-те си мача през настоящия сезон с екипа на ЦСКА. В близките дни се очаква официална информация от клуба за ситуацията с Джеймс като най-големият въпрос е дали големият лидер на тима ще бъде освободен.

Майк Джеймс води цялата Евролига по точки средно на мач със своите 19.9 на двубой. Гардът добавя и по 3.5 борби и 5.8 асистенции в 20-те си мача през настоящия сезон с екипа на ЦСКА. В близките дни се очаква официална информация от клуба за ситуацията с Джеймс като най-големият въпрос е дали големият лидер на тима ще бъде освободен.

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт"

