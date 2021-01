Започна гласуването за Мача на звездите в НБА

Вотът на феновете за това кои играчи ще си заслужат място в ежегодния Мач на звездите в НБА вече започна и ще продължи до 16 февруари. Независимо дали ежегодното демонстративно събитие ще се състои или не, провеждането на гласуването ще бъде в сила и избраните "звездни" играчи ще могат да се похвалят с постижението си за настоящата година.

Надежда за феновете: Може и да има "Мач на звездите"

На всеки 24 часа феновете на баскетбола отвъд океана могат да попълват анкетата с 10-имата титуляри в сайта на НБА - ЛИНК ТУК. Също така всеки потребител на социалната мрежа "Туитър" може да направи своя вот като напише двете имена на желания от него баскетболист с хаштаг пред името и след него добави #NBAAllStar.

