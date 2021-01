Новият защитник на Милан: Не бива да се страхуваме да говорим за Скудетото

Защитникът на Милан Фикайо Томори официално беше представен пред италианските медии като играч на отбора. Той пристигна на "Джузепе Меаца" като преотстъпен от Челси с опция за закупуването му и дебютира в дербито с Интер, което обаче "росонерите" загубиха с 1:2.

"Много съм щастлив да бъда тук. Отборът се намира в позитивен период, искам да допринеса за това възможно най-много. Ще дам всичко от себе си на терена с големи желание и решителност. Защо избрах Милан? Много велики защитници като Паоло Малдини, Алесандро Неста и Франко Барези са играли за клуба. Искам да бъда част от историята на Милан. Още от първия ден усетих традициите на този клуб. Убеден съм, че взех правилното решение да дойда тук. Искам да участвам в успехите на Милан. Как ме убеди Малдини? Той е един от най-великите бранители в историята. Изненадах се, когато той ми се обади, но не се замислих много преди да кажа "да". Дербито? В Премиър лийг мачовете също се играят с голяма агресия. Дербитата винаги са много напрегнати мачове.

Tomori's presentation to the media, live updates

"Great defenders played here like Maldini and Nesta... " https://t.co/gc0esG5Vz3