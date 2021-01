Гард на Балкан полетя за една от забивките на сезона във ФИБА Къп (видео)

Отборът на Балкан (Ботевград) се пребори с румънския шампион Орадя с крайното 58:55. Момчетата на старши треньора Йовица Арсич показаха по-голяма увереност в ключовите моменти, а заедно с това най-атрактивното отиграване в мача бе дело на играч на ботевградчани. Гардът на Балкан Давонтей Джордан си спечели похвали за страхотната забивка през центъра на съперника Артурас Валейка. Вижте забивката на сезона в турнира до момента:

JUMPMAN JUMPMAN JUMPMAN, THAT BOY UP TO SOMETHING! @vonta_jordan04 with the #FIBAEuropeCup dunk of the season! ( ) pic.twitter.com/HTNPtfnkAL