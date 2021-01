Интер и Рома готвят размяна на нападатели

Отборите на Интер и Рома готвят любопитна сделка, за която съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Става въпрос за размяна, включваща нападателите Алексис Санчес от състава на "нерадзурите" и Един Джеко от този на "вълците". Журналистът добавя, че преговорите не са нито лесни, нито напреднали, но все пак вече има директен контакт между двата клуба по темата. Заплатите на двамата играчи обаче са сходни, което би подпомогнало бартера.



Джеко в конфликт с Фонсека?

Още с пристигането на Антонио Конте, Джеко непрекъснато е свързван с преминаване в Интер, но засега то не се е осъществило. Също така босненецът беше на крачка от трансфер в Ювентус през миналото лято, но в крайна сметка "бианконерите" предпочетоха Алваро Мората. Санчес пък е със статут на резерва при Конте заради атомното дуо Ромелу Лукаку - Лаутаро Мартинес и евентуална размяна с капитана на римляните може да му осигури по-големи шансове за титулярно място под ръководоството на Пауло Фонсека. Информацията за тази потенциална сделка идва само няколко дни след слуховете за разрив в отношенията между наставника и голмайстора на "джалоросите", което довело до индивидуални тренировки за 34-годишния играч.

