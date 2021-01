Златан: Не ме наричайте расист, защото не съм такъв

Звездата на Милан Златан Ибрахимович няма да бъде наказан от клубното ръководство заради поведението си в Дербито на Милано, пишат италианските медии. Както е известно, нападателят първо се замеси в разправия с Ромелу Лукаку от Интер, а след това си изкара и червен картон, което доведе до загуба с 1:2 за неговия отбор. Опитният футболист провел телефонен разговор с директора Паоло Малдини, в който дал обяснения за случилото се.



Ибра проговори: В света на Златан няма място за расизъм

Покрай свадата с Лукаку се появиха обвинения за расизъм от страна на шведа, които той отрече в публикация в Туитър. Също така според "Кориере дело спорт" Ибрахимович отговарял на множеството въпроси по темата в социалните мрежи по следния начин: "Да, това не беше хубава гледка. Но не ме наричайте расист, защото не съм такъв". Изданието добавя, че най-вероятно Дисциплинарната комисия към Италианския футболен съюз утре няма да повдигне обвинения нито към Златан, нито към Лукаку за тяхното държание във въпросния мач. Санкциите заради техните картони обаче ще останат.

CorSera: #ACMilan decide against fining Ibrahimovic - "Don't call me a racist because I'm not"https://t.co/XlkPeixVD9 #SempreMilan