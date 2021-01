Нов расистки скандал в Англия след загубата на Манчестър Юнайтед снощи

Нов расистки скандал е на път да се разрази в английския футбол, след като двама от играчите на Манчестър Юнайтед - Антони Марсиал и Аксел Туанзебе са били обект на поредица от расистки коменатри по свой адрес вчера вечерта след загубата от Шефилд Юнайтед, съобщават редица медии на Албиона.

Френският нападател изигра пълни 90 минути, а бранителят, който допусна няколко сериозни грешки, бе заменен в 83-ата. Атаките срещу двамата играчи са били проведени от различни акаунти и в “Туитър”, и в “Инстаграм”. От Манчестър Юнайтед излязоха с официална позиция, в която осъждат остро расистките обиди.

We are #UnitedAgainstRacism.



Then, now and always.