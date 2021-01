Президентът на Барса към Лапорта: Моля те, не ме заплашвай

За напрежение между настоящия президент на Барселона Карлес Тускетс и кандидата за неговия пост Жоан Лапорта съобщава Catalunya Radio. От медията са се сдобили със съдържанието на писма между двамата, които са написани с остър тон. Повод за разногласията е възможният трансфер на Ерик Гарсия от Манчестър Сити. Тускетс, наставникът Роналд Куман и кандидатът за президентското място Виктор Фонт определено са "за" привличането на юношата на клуба още сега, докато Лапорта категорично е "против", а друг претендент за ръководния пост - Тони Фрейша, е неутрален.

Затова бившият шеф на каталунците е изпратил предупредително писмо до настоящия такъв. "Бих искал да Ви напомня, че небрежното Ви и злонамерено поведение като шеф на ръководното тяло би могло да доведе до това да бъдете възприет като виновник за финансовото състояние на клуба", написал Лапорта.

Letter from Carles Tusquets to Joan Laporta: "I request that you refrain from requiring or threatening this Management Committee in seeking decisions that you deem may be appropriate to you under the guise of being necessary for the club." (via @Catradioesports)