Парма привлича млад нападател на Байерн

Отборът на Парма е близо до привличането на нападателя Джошуа Зиркзее, съобщава Фабрицио Романо. Това ще стане под формата на наем с опция за закупуване в размер на 15 млн. евро, като преговорите между двете страни са в много напреднала фаза.

19-годишният талант има едва пет мача за баварците през този сезон, но според журналиста той ще бъде с ролята на титуляр при "дуковете". В Парма се надяват този трансфер да реши проблемите им в атака, свързани с малкото вкарани попадения. Евертън също проявява интерес към Зиркзее, но предимството е на страната на италианския тим. Междувременно, на "Енио Тардини" работят и върху закупуването на 22-годишния Денис Ман от ФКСБ. Румънското крило има 14 гола и 6 асистенции в 18 шампионатни мача през този сезон.

