Стълб в защитата на Милан аут за поне 2 седмици

Твърдият титуляр в защитата на Милан Симон Кяер ще отсъства от терените в продължение на поне 2 седмици, пишат италианските издания. Причината е мускулната травма, която той получи в началото на дербито срещу Интер, загубено от неговия отбор с 1:2. Целта на Стефано Пиоли и неговия щаб е датчанинът да се възстанови за следващия сблъсък с "нерадзурите", който е през февруари. Дотогава най-вероятно треньорът ще разчита на новото попълнение Фикайо Томори, който дебютира именно заради контузията на опитния бранител и остави добри впечатления с играта си срещу градския съперник.

Има още един футболист, който ще пропусне предстоящия мач с Болоня. Това е Браим Диас, който също е получил травма в двубоя с Интер. В Милан имат надежди, че Хакан Чалханоглу ще излезе от своята изолация заради коронавирус до съботния мач, но шансовете за това остават малки. Така Пиоли ще трябва да избира измежду някой от Даниел Малдини, Рафаел Леао, Марио Манджукич, Раде Крунич и Суалихо Мейте за позицията на плеймейкър. Все пак има и добра новина за наставника. Тя е свързана със завръщането на Исмаел Бенасер, който най-после се възстанови от своята контузия, измъчвала го месец и половина.

