Ирландски футболист убит при улична свада

Футболистът от школата на ирландския Бохемианс - Джон Дън, беше убит при улична свада в Дъблин, съобщи ирландското издание на таблоида "Сън".

16-годишният играч е получил смъртоносни наранявания с нож при сбиване между две компании във вторник вечерта в ирландската столица. Полицията води разследване.

Everyone at Bohemians is devastated to learn of the death of Bohs-SKB player Josh Dunne in tragic circumstances.



Josh was a talented young footballer who will be sadly missed by former team-mates and coaches.



We extend our deepest condolences to his family and friends. pic.twitter.com/g3vWoKhkQd