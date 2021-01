Край на карантината за Григор Димитров

Карантината за Григор Димитров и други тенисисти в Австралия приключва днес. За да имат право да се движат без ограничения, играчите трябва да покажат отрицателен тест за коронавирус и ще получат официална акредитация за предстоящите турнири.

“Радвам се, че няма да спазвам ограниченията на балона, защото в Мелбърн имам любими ресторанти. Много харесвам храната тук. Трябва да сме благодарни на австралийската федерация, че прави всичко възможно да има турнири в условията на пандемия.

