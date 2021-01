Италия В Наполи изразиха подкрепата си към Гатузо 28 януари 2021 | 11:13 Прочетена 233 0



копирано

Ръководството на Наполи обяви, че стои напълно зад старши треньора Дженаро Гатузо след публикациите в италианските медии, че той ще бъде уволнен заради слабите резултати на тима в Серия "А" в последните седмици. "Президентът Аурелио де Лаурентис, вицепрезидентът Едоардо де Лаурентис и изпълнителният директор Андреа Киавели се срещнаха с треньорското ръководство тази вечер, за да изразят пълната си подкрепа към треньора Рино Гатузо", се казва в съобщение, публикувано в сряда късно вечерта на официалния сайт на клуба от Неапол. President Aurelio De Laurentiis, Vice-President Edoardo and CEO Andrea Chiavelli have had a meeting with the first-team squad and coaching staff this evening and confirmed their total confidence in coach Rino Gattuso. — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 27, 2021 През миналата седмица Наполи загуби с 0:2 от Ювентус за Суперкупата на Италия, а след това падна и с 1:3 у дома от Верона. През миналия сезон 43-годишният Гатузо изведе Наполи до първи трофей в рамките на последните шест години, след като спечели Купата на Италия. По-късно тази вечер Наполи приема новака в Серия "А" Специя в четвъртфиналите на турнира, като победителят от мача ще срещне Аталанта на полуфиналите.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 233

1