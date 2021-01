Фиорентина се подсили със защитник на Наполи

От Фиорентина официално обявиха привличането на десния бек Кевин Малкюи. 29-годишният французин пристига чрез наем от Наполи до края на сезона. Освен за неаполитанците той е играл още за Монако, Сент Етиен и Лил в своята родина. До неговото преотстъпване се стигна, след като през първата част на кампанията защитникът изигра само 2 мача за "партенопеите", в които записа 31 минути на терена.

Малкюи се явява като заместник на Пол Лирола, който наскоро премина в Марсилия. На "Артемио Франки" той ще се събере с Хосе Кайехон, който напусна Наполи през миналото лято. Вчера Фиорентина се подсили и в нападание, след като привлече Александър Кокорин от Спартак (Москва).

