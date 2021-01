Ериксен няма да бъде заместникът на Али в Тотнъм

Отборът на Тотнъм все още не може да намери заместник на Деле Али, което бави преотстъпването му в Пари Сен Жермен, съобщава Фабрицио Романо. Плеймейкърът силно иска да заиграе на "Парк де Пренс" под ръководството на бившия мениджър на "шпорите" Маурисио Почетино, но неговият клуб първо иска да привлече играч на неговата позиция.

С тази цел лондончани са се опитали да вземат под наем бившия си футболист Кристиан Ериксен, който напусна отбора само преди година. От Интер обаче поискали да им бъде платена сума за евентуалното негово преотстъпване, както и заплатата му до края на сезона да бъде поета изцяло от Тотнъм. Именно тези финансови претенции са провалили преговорите между двата клуба. Само преди два дни датчанинът донесе победния гол за "нерадзурите" в дербито с Милан, когато той изпълни перфектен пряк свободен удар за крайното 2:1. Това може да подтикне наставника Антонио Конте да му дава повече игрово време и така Ериксен да придобие по-важна роля на "Джузепе Меаца".

