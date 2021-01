Упамекано ще бъде продаден чак през лятото

Най-конвертируемият играч в състава на РБ Лайпциг Дайо Упамекано няма да бъде продаден в оставащите дни от януарския трансферен прозорец, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Вместо това младият защитник най-вероятно ще предприеме трансфер през лятото, когато ще може да напусне "биковете" срещу активиране на откупната си клауза в размер на 42,5 млн. евро. Журналистът допълва, че в момента Манчестър Юнайтед не води преговори за играча. "Червените дяволи" не са единственият европейски гранд, свързван с бранителя. Смята се, че интерес към него проявяват също така Байерн (Мюнхен), Барселона, Реал Мадрид, Ливърпул, Челси и Арсенал. През този сезон 22-годишният Упамекано е изиграл 24 мача за своя тим във всички турнири.

