ЦСКА Москва се измъкна от ада дори без скандалния Майк Джеймс

ЦСКА Москва се измъкна от ада и надделя със 71:68 (15:20, 22:14, 19:18, 12:19) над Алба Берлин в мач от 22-ия кръг на Евролигата. Срещата се оказа истинско предизвикателство за гостите, които не можеха да разчитат на звездата си Майк Джеймс. Той се забърка в скандал и беше оставен извън състава на руския гранд.

Въпреки това ЦСКА остава на втора позиция в класирането с 16 победи и 6 загуби, колкото има и лидера Барселона. Алба също не се премести от 14-тото място с баланс 8-14.

Tough away win over @albaberlin for CSKA



@TokoShengelia23: 20 очков, 3 передачи

Дани Хэкетт: 13 очков, 2 подбора

Никола Милутинов: 10 очков, 11 подборов, 3 передачи#CSKAbasket pic.twitter.com/SfC5ov07bZ