Шефовете на Милан привикали Златан за обяснение, възможни са допълнителни наказания

Шефовете на Милан не са останали безучастни спрямо поведението на Златан Ибрахимович в снощото дерби срещу Интер, съобщава "Скай Спорт Италия". След днешната тренировка на тима, клубните ръководители привикали нападателя, за да даде обяснения за своите действия, които костваха отпадането на "росонерите" от Купата на Италия.



Ибра проговори: В света на Златан няма място за расизъм

Както е известно, вчера Ибрахимович откри резултата в полза на "росонерите" в 31-ата минута. В края на първото полувреме обаче той си размени обиди с Ромелу Лукаку от Интер, за което получи жълт картон. В 58-ата минута 39-годишният голмайстор си изкара втори жълт картон и остави своя тим с десетима играчи на терена. Това веднага даде своето отражение върху развитието на мача и "нерадзурите" направиха пълен обрат, за да стигнат до крайното 2:1. След двубоя наставникът на Милан Стефано Пиоли беше категоричен, че именно червеният картон на шведа е бил повратната точка в срещата, като добави, че играчът веднага се е извинил на своите съотборници. Също така се появиха обвинения за расизъм от страна на Ибра заради репликите му към Лукаку, което стана причина за негов коментар в Туитър.

Междувременно, ANSA твърди, че Ибрахимович и Лукаку могат да получат още по-тежки наказания в зависимост от доклада на главния съдия на мача Паоло Валери. Нападателят на Интер със сигурност ще пропусне полуфинала от турнира заради натрупани жълти картони, а санкцията на Златан в състезанието може да остане за следващия сезон, ако той продължи да играе за Милан. В петък ще стане ясно дали от Дисциплинарната комисия ще решат да направят разследване по случая, или няма да предприемат никакви действия.

Местните медии припомниха и старо интервю на Ибрахимович, в което той признава, че по време на съвместния им период в Манчестър Юнайтед шведът предложил да дава на Лукаку по 50 паунда за всяко добро първо докосване на топката от страна на белгиеца. Именно това може да е причината за определението му "магаре" спрямо нападателя на "нерадзурите" в снощния мач.