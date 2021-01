В Англия и Испания се присмяха на загрявката на Нюкасъл (видео)

Загрявката на нападателите на Нюкасъл преди снощната загуба с 1:2 от Лийдс предизвика множество шеги от страна на английските медии и фенове. Популярността на видеото, свързано с нея, набра толкова голяма популярност, че дори беше отразено и от водещите испански издания.



На клипа се виждат трите неуспешни опита на Калъм Уилсън и Джейкъб Мърфи да преодолеят стража, но те дори не могат да умерят неговата врата. И двата удара на Уилсън минаха покрай вратата, а Мърфи дори запрати своя шут в празните трибуни.

Липсата на голова мощ в състава на "свраките" се отразява на тяхното представяне в мачовете. Отборът няма победа в последните си 11 срещи във всички турнири. Междувременно, играчите на Нюкасъл са отбелязали едва 2 попадения в последните си 9 двубоя. Преди снощния гол на Мигел Алмирон, те бяха в серия от 454 минути без да се разпишат в противниковите врати.

Watching Newcastle during the warm up is filling me with confidence...... #nufc #nufcLeeds pic.twitter.com/OmujESJzlj

"Това първенство е изискващо и жестоко понякога. Не знам дали през последните 20 години сме били в по-лоша серия, но тази вечер видях някакъв малък напредък, като утре ще започнем отначало", заяви мениджърът Стив Брус след поражението от Лийдс.

Even @marca here in #Spain taking the piss out of #NUFC warm up techniques ... just an embarrassment #BRUCEOUT #ASHLEYOUT https://t.co/cy6WeMfu8x