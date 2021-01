ММА Нокаутът на Порие над Макгрегър - една от най-касовите битки на UFC 27 януари 2021 | 15:39 Прочетена 349 0



Нокаутът на Дъстин Порие над Конър Макгрегър в UFC 257 се оказа едно от най-продаваните събития на UFC за всички времена. Според Джон Оуранд от The Sports Journal, UFC 257 е стигнало 1.6 милиона платени гледания, което радва много президентът на организацията, Дейна Уайт.



"Беше силна вечер. Беше наистина силна вечер. Една от най-добрите ни," каза Уайт след битките. "Съботното UFC бе едно от най-продаваните събития на ESPN+, откакто започнаха да работят с нас преди две години," споделя Оуранд.

ESPN+ registered around 1.2 million PPV buys for Saturday's UFC 257, sources say. SBJ Media is live: https://t.co/o6WhouUubY pic.twitter.com/9ahOJLDMKM — John Ourand (@Ourand_SBJ) January 26, 2021 Ако това са финалните цифри, UFC 257 ще се окаже третото най-гледано събитие на UFC, конкуриращо се с UFC 100: Lesnar vs Mir 2.



Те обаче ще са назад в класацията от хитовите "UFC 202: Diaz vs McGregor", привлякло 1.65 милиона платени гледания и "UFC 229: Khabib vs McGregor" с 2.4 милиона платени гледания. Това поставя Конър в позицията като участник в трите най-продавани събития на UFC за всички времена.



Той също така е участник и в по-долните три места, означавайки че Макгрегър е бил част в шест от седемте най-продавани събития на UFC. Тук не се включва боксовият му двубой с Флойд Мейуедър, който генерира 4.3 милиона гледания.

