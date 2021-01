Ибра проговори: В света на Златан няма място за расизъм

Звездата на Милан Златан Ибрахимович наруши мълчанието си след своята свада с нападателя на Интер Ромелу Лукаку в Дербито на Милано, загубено от "росонерите" с 1:2. Тогава двамата си размениха грозни обиди, а 39-годишният играч беше обвинен в расизъм заради репликата си: "Хайде, отивай да се занимаваш с твоето лайняно вуду, малко магаре".



Думите на Ибра, които накараха Лукаку да побеснее (видео)

"В света на ЗЛАТАН няма място за РАСИЗЪМ. Всички сме от една и съща раса - всички сме равни!! Всички сме ИГРАЧИ, някои по-добри от други", написа Ибрахимович в Туитър, като сподели и линк към Инстаграм. Той води към негова публикация от миналото лято. Тя представлява видео, в което две деца от различни раси тичат и се прегръщат. Коментарът на шведа към въпросното видео е красноречив: "Ние сме ЕДНО".

