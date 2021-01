Манчестър Юнайтед се сбогува с Одион Игало

През тази кампания Игало взе участие в едва пет мача, като не вкара нито един гол. Той завършва кариерата си в клуба с 5 попадения в 23 мача, като само в седем от тях започна като титуляр.



Одион Игало е първият нигериец, който играе за Манчестър Юнайтед.

@IghaloJude lived his boyhood dream.



He pulled on the famous red shirt. He scored at in front of a packed Old Trafford. He was the first Nigerian to represent the club.



Nothing will ever change that.



Thank you and good luck, Odion — you'll always be a Red pic.twitter.com/FOyMAde2VE